انتشار نخستین تصویر از سریال A Knight of the Seven Kingdoms

شبکه HBO نخستین تصویر از اسپین‌آف بازی تاج و تجت به نام A Knight of the Seven Kingdoms را با حضور قهرمان اصلی داستان منتشر کرده است.

شبکه HBO دوران پرمشغله‌ای را برای تدارک عناوین مختلفی از دنیای بازی تاج و تخت سپری می‌کند. از یک سو فصل دوم مجموعه تلویزیونی خاندان اژدها آغاز به کار کرده و قسمت اولی هیجان انگیز را پشت سر گذاشته و در سمت دیگر ماجرا به ساخت فصل نخست Ten Thousand Ships چراغ سبز نشان داده که حول محور جنگجویی از خاندان مارتل به نام شاهزاده نایمریا جریان خواهد داشت. در همین حین نیز پروسه تولید و فیلم‌برداری اسپین‌آف دیگری به نام A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight نیز سپری می‌شود که نخستین تصویر رسمی از آن منتشر شده است.

این اسپین‌آف مورد انتظار بازه زمانی بین وقایع سریال‌های بازی تاج و تخت و خاندان اژدها را روایت می‌کند؛ زمانی که با ماجراجویی‌های حماسی و جذاب سر دانکن تال و همراهش به نام اگ سر و کار خواهیم داشت. حال در نخستین تصویر منتشر شده از این سریال می‌توانیم شاهد حضور شوالیه نجیب و شرافتمند دانکن تال باشیم که ایفای نقش آن بر عهده پیتر کلافی قرار گرفته و در ادامه می‌توانید این تصویر را مشاهده نمایید.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, HBO, House of the Dragon

