حضور بازیگرانی شناخته شده در فیلم جدید خالق Boyhood

ریچارد لینکلیتر خالق فیلم تحسین شده Boyhood برای ساخت پروژه جدید خود به سراغ بازیگرانی تراز اول همچون ایثن هاک و مارگارت کوالی رفته است.

ریچارد لینکلیتر یکی از کارگردانان بزرگ سینمای هالیوود محسوب می‌شود که خالق آثار تحسین شده‌ای نظیر ۳گانه The Before و Boyhood بوده و اخیراً نیز با کمدی و عاشقانه Hit Man حسابی سر و صدا به راه انداخته است. کارگردان، بازیگر و فیلم‌نامه‌نویس مشهور ۶۳ ساله آمریکایی که باری دیگر در نظر دارد تا با همکاری سابق خود یعنی ایثن هاک فیلم جدیدی را به نام Blue Moon تولید نماید که اطلاعاتی از آن منتشر شده و نام برخی از بازیگرانش رونمایی گشته است.

این فیلم که ریچارد لینکلیتر سال‌ها برای ساخت آن برنامه ریزی کرده، روزهای پایانی عمر موسیقی‌دان و ترانه‌سرا مشهور آمریکایی یعنی لورینز هارت را بازگو می‌کند که در همکاری با آهنگسازی به نام ریچارد راجرز تعدادی موسیقی کلاسیک نظیر The Lady Is a Tramp و My Funny Valentine را به ارمغان آورده است. هنرمندی که به سبب مصرف الکل با مشکلات بسیاری در زندگی دست و پنجه نرم کرده و پس از مرگ مادرش، زندگی‌اش به ورطه نابودی کشیده شد و در سن ۴۸ سالگی از دنیا رفت.

حال امروز متوجه شدیم که این فیلم درام و بیوگرافی توسط بازیگرانی نظیر ایثن هاک، مارگارت کوالی، اندرو اسکات و بابی کاناوله نقش آفرینی خواهد شد. اثری که توسط سونی پیکچرز کلاسیک سرمایه گذاری شده و به زودی پروسه فیلم‌برداری‌اش در پایتخت کشور جمهوری ایرلند یعنی دوبلین آغاز می‌شود. ایثن هاک سابقه همکاری موفقی با ریچارد لینکلیتر در ۳گانه The Before و Boyhood داشته و امید می‌رود که باری دیگر بتواند نقش آفرینی تاثیرگذار و جایزه پسندی را از خود به معرض نمایش بگذارد.

با توجه به این که در فصل تابستان پروسه تولید فیلم Blue Moon آغاز می‌شود، هنوز هیچ تاریخ اکرانی برای آن در نظر گرفته نشده است.

