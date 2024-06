استودیوی سازنده بازی Life by You تعطیل شد

یک روز پس از تایید لغو بازی شبیه‌ساز زندگی Life by You، شرکت Paradox Interactive از تعطیلی استودیوی Paradox Tectonic، سازنده اثر مذکور، خبر داد.

شرکت پارادوکس که اخیراً انتشار بازی Life by You را برای مدت نامعلومی به تعویق انداخته بود، روز دوشنبه اعلام کرد که دیگر قصد ندارد این عنوان را منتشر کند. حال به صورت رسمی تایید شده که استودیوی Paradox Tectonic که در کالیفرنیا مستقر است، تعطیل می‌شود.

فردریک وستر (Fredrik Wester)، مدیر عامل Paradox Interactive، در این باره گفت:

این یک خبر بسیار بد برای همکاران ما در استودیوی Tectonic است که با تلاش زیاد روی انتشار نسخه دسترسی زودهنگام Life by You کار کردند. متأسفانه ما با لغو این پروژه باید تصمیم سختی برای تعطیل کردن استودیو بگیریم. ما عمیقاً از زحمات آن‌ها در تلاش برای وارد کردن پارادوکس به یک ژانر جدید سپاسگزاریم.

Life by You اولین ساخته Paradox Tectonic محسوب می‌شود. این استودیو در سال ۲۰۱۹ تاسیس گردید که توسط Rod Humble، مدیر سابق برند The Sims و مدیرعامل سابق Linden Lab، خالق بازی آنلاین Linden Lab اداره می‌شد. بازی Life by You ابتدا قرار بود در سپتامبر ۲۰۲۳ به صورت دسترسی زودهنگام منتشر شود، اما انتشار آن ابتدا به مارس ۲۰۲۴، سپس به ژوئن امسال موکول گردید، اما در نهایت بار دیگر تا مدت زمان نامعلومی به تعویق افتاد.