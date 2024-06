فهرست تروفی‌های Daxter منتشر شد

فهرست تروفی‌‌های بازی Daxter منتشر شد. این عنوان شامل ۳۰ تروفی برونز، ۸ تروفی نقره‌ای و ۴ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: Bug Boy ExtraordinaireUnlock all trophies in Daxter. ۱.۴%Ultra Rare You’re Hired!Meet Osmo in the shop. ۸۹.۸۰%Common Daxter’s on the JobEnter the Westside Hotel level. ۸۱.۶۳%Common Hard Hats RequiredEnter […]