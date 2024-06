آگهی شغلی Far Cry 7 به وجود حالت سوم شخص اشاره می‌کند

سری Far Cry همواره عناوینی در سبک شوتر اول شخص بوده‌اند، با این حال یوبیسافت ممکن است در Far Cry 7 رویکرد متفاوتی را اتخاذ کند. Far Cry به عنوان یکی از بزرگترین و مشهورترین فرنچایزهای یوبیسافت شناخته می‌شود. با این حال، این آیپی به دلیل گیم‌پلی تکراری در نسخه‌های اخیر، با انتقادات زیادی مواجه […]

آگهی شغلی Far Cry 7 به وجود حالت سوم شخص اشاره می‌کند محسن رضوی فر ۱۶:۵۸ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

سری Far Cry همواره عناوینی در سبک شوتر اول شخص بوده‌اند، با این حال یوبیسافت ممکن است در Far Cry 7 رویکرد متفاوتی را اتخاذ کند. Far Cry به عنوان یکی از بزرگترین و مشهورترین فرنچایزهای یوبیسافت شناخته می‌شود. با این حال، این آیپی به دلیل گیم‌پلی تکراری در نسخه‌های اخیر، با انتقادات زیادی مواجه شده است. Far Cry 6 به عنوان آخرین بازی این سری نیز از مشکلات مشابهی رنج می‌برد. حال یک آگهی شغلی جدید نشان می‌دهد که یوبیسافت قصد دارد از حالت سوم شخص در بازی Far Cry 7 استفاده کند. Far Cry 7 از مدت‌ها قبل در حال توسعه بوده و طبق گزارش‌ها، انتشار آن برای سال ۲۰۲۵ تعیین شده است. با این حال، هنوز به صورت رسمی از این بازی رونمایی نشده است. یک فهرست شغلی جدید برای انیماتور گیم‌پلی به قرار دادن حالت سوم شخص برای یک بازی اول شخص اشاره دارد. در این لیست شغلی اشاره شده است که انیمیشن‌ها دقیقاً به طور مشابه در هر دو دید اول شخص و سوم شخص تکرار خواهند شد. اخبار بازی ، بازی ویدیویی Far Cry 7, Ubisoft منبع متن: gamefa