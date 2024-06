کاهش بینندگان فصل دوم سریال House of the Dragon

قسمت اول فصل دوم سریال House of the Dragon به تازگی منتشر شد و بینندگان زیادی داشت، اما بینندگان آن نسبت به فصل اول آن کاهش داشته است. با شروع قوی فصل دوم سریال House of the Dragon مشخص است که هنوز این سریال پیش‌درآمد پرطرفدار می‌باشد؛ اما با توجه به بینددگان فصل اول این […]