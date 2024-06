قسمت جدید مانگای Elden Ring به این دلیل که خالق آن می‌خواهد بسته‌الحاقی را بازی کند، به تاخیر افتاد

خالق مانگای کمدی Elden Ring: The Road to the Erdtree برای تجربه‌ی بسته‌ی‌الحاقی جدید بازی Elden Ring به نام Shadow of the Erdtree، مرخصی گرفته و انتشار مانگا را به تعویق انداخته است. طبق گزارش Automaton، نیکی‌ای چی توبیتا، نویسنده‌ی مانگا، در توییتر اعلام کرده که انتشار شماره‌ بعدی مانگا که قرار بود در ۱۹ […]