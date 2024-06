مت دیمون و بن افلک از جمله ستاره‌های برجسته سینما هستند که قرار است در فیلم جدید RIP با هم همکاری داشته باشند.

مت دیمون و بن افلک که سابقه فعالیت با هم در گذشته را دارند و در آثار بسیار برجسته و سرشناس هالیوودی حضور داشته‌اند، طبق گزارش‌های تازه منتشر شده قرار است همکاری دیگری نیز داشته باشند. آن‌ها در فیلم RIP به کارگردانی و نویسندگی جو کارناهان بازی خواهند کرد.

این اثر سینمایی تازه توسط کمپانی تولید بن افلک و مت دیمون به نام Artists Equity تولید خواهد شد و قرار است فیلم‌برداری آن از پاییز سال جاری میلادی شروع شود. در حالی که جزئیات مربوط به این اثر سینمایی آشکار نشده اما این اثر به عنوان فیلمی جنایی و مهیج توصیف شده است و کمپانی‌ها و سرویس‌های آنلاین مختلف نیز به دنبال به دست آوردن حق پخش آن هستند.

کمپانی Artists Equity از زمان شروع به کار خودش توانسته به سرعت در هالیوود به موفقیت برسد و توجه زیادی را به خودش جلب کند. آن‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی فیلم Air را تولید کردند که توسط منتقدان و مخاطبان تحسین شد و در گیشه نیز موفق بود. این کمپانی در ادامه مستند Greatest Love Story Never Told و همچنین فیلم Small Things Like These را تولید کرده است.

همکاری بن افلک و مت دیمون به دهه‌ها قبل باز می‌گردد،‌ زمانی که آن‌ها توانستند با فیلم سینمایی Good Will Hunting به موفقیت بسیار زیادی دست پیدا کنند و به شهرت برسند. آن‌ها به خاطر این فیلم جایزه اسکار بهترین فیلم‌نامه اورجینال را به دست آوردند و در آثار دیگری همچون فیلم Dogma،‌ فیلم The Last Duel و فیلم Air با هم همکاری داشتند.

منبع: collider