به روزرسانی Temple of Fire بازی The Rogue Prince of Persia عرضه شد

بازی شاهزاده آریایی یاغی همانطور که از نامش مشخص است در سبک روگ لایک (Rogue Like) است. به این شکل که اگر شما در این بازی بمیرید دوباره به ابتدای راه باز خواهید گشت. نکته اینجاست که داستان بازی در همین باخت‌ها به کاربر ارائه می‌شود و به همین دلیل است که سبک روگ لایک طرفداران بسیاری دارد. بازی شاهزاده آریایی یاغی در حالت دسترسی اولیه (Early Access) قرار دارد. با این حال شرکت سازنده همچنان به توسعه آن ادامه داده و حال تصمیم گرفته که یک به روزرسانی بزرگ به نام معبد آتش (Temple of Fire) برای این بازی عرضه کند. این به روزرسانی از الان در دسترس بوده و کاربران بازی شاهزادی آریایی یاغی می‌توانند به راحتی آن را دریافت بکنند. به روزرسانی معبد آتش یک منطقه جدید به بازی اضافه خواهد کرد. در این منطقه جدید چالش‌های متفاوت و دشمنان تازه به بازی اضافه شده که باعث شده تنوع در بازی شاهزاده آریایی یاغی بسیار زیاد بشود. نکته اینجاست که در کنار آن چندین سلاح و کرکتر جدید هم به بازی اضافه شده که ارزش این به روزرسانی را به شدت بالا می‌برد. در این به روزرسانی یک سیستم کسب توانایی جدید هم به بازی اضافه شده است. با این سیستم جدید کاربران می‌توانند از Spirit Glimmers برای ارتقاءهای دائم استفاده کرده و روند بازی را برای خود آسان‌تر بکنند. در کنار آن سلاح‌ها نیز با بسیاری از این توانایی‌ها هماهنگی داشته تا کاربران بتوانند یک تلفیق خوب از توانایی و سلاح داشته باشند. بازی معبد آتش اولین به روزرسانی بزرگ بازی شاهزاده آریایی یاغی است. شرکت‌های یوبیسافت و Evil Empire قصد دارند تا زمان عرضه این بازی چندین به روزرسانی مختلف برای آن عرضه کرده و تلاش کنند تا بازی را گسترده‌تر بکنند. از طرفی زمانی که یک بازی اول به حالت دسترسی اولیه عرضه شود، در زمان عرضه اصلی شرایط بسیار خوبی خواهد داشت و مشکلات بازی‌های دیگر که روند متفاوتی برای عرضه داشتند را نخواهد داشت. دانلود mp4 منبع: Gematsu نوشته به روزرسانی Temple of Fire بازی The Rogue Prince of Persia عرضه شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد. منبع متن: digikala