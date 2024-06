تریلر فیلم Beast Within با بازی کیت هرینگتون

تریلر منتشر شده از فیلم Beast Within تلاش‌های پدر یک خانواده با بازی کیت هرینگتون را برای مقابله با نفرین گرگینگی به تصویر می‌کشد.

فیلم Beast Within (هیولای درون)، روایتگر داستان خانواده‌ای است که برای زندگی به خانه‌ای در نزدیکی جنگلی دور افتاده نقل مکان می‌کنند. این خانواده دختر ده ساله‌ای به نام ویلو دارند. ویلو پس از یک سری اتفاقات عجیب به تصمیم خانواده‌اش برای نقل مکان به خانه‌ی جدیدشان مشکوک می‌شود و در یک شب پس از اینکه پدر مادرش را در درون جنگل تعقیب می‌کند؛ متوجه می‌شود که پدرش یک گرگینه است.

با گذشت زمان پدر خانواده بیش‌تر و بیش‌تر کنترل خود را بر روی غرایز انسانی‌اش از دست می‌دهد و این نگرانی را در همه‌ی آن‌ها ایجاد می‌کند که آیا او نفرین گرگینگی را به دخترش نیز منتقل کرده است یا خیر.

شما می‌توانید تریلر این اثر را در بخش زیر تماشا کنید.

فیلم Beast Within به کارگردانی الکساندر جی. فرل و نویسندگی گریر الیسون و فرل توسعه یافته است. این فیلم اقتباسی غیرمستقیم از رمانی مشهور به همین نام اثر ادوارد لوی است. از بازیگران این اثر می‌توان به کیت هرینگتون و کئولین اسپرینگال اشاره کرد.

فیلم Beast Within دومین اقتباس سینمایی توسعه یافته از رمان Beast Within است. پیش‌تر یک اقتباس سینمایی دیگر به نام The Beast Within نیز از این رمان به کارگردانی فیلیپ مورا نیز توسعه یافته بود که پس از انتشار در سال ۱۹۸۲ با واکنش منفی منتقدان و مخاطبان مواجه شد.

فیلم Beast Within در ۲۶ ژوئیه‌ی ۲۰۲۴ (۵ مرداد ۱۴۰۳) به روی پرده‌ی نقره‌ای می‌رود.

منبع: کولایدر