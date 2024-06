عصبانیت طرفداران از عدم عرضه Marvel vs Capcom Fighting Collection برای ایکس باکس

طرفداران سری Marvel vs Capcom از عدم انتشار بازی Marvel vs Capcom Fighting Collection برای ایکس باکس ناراحت و عصبانی هستند. بازی Marvel vs Capcom Fighting Collection در رویداد اخیر Nintendo Direct معرفی شد و مشخص گردید که برای انتشار روی کنسول‌های پلی استیشن ۴، نینتندو سوییچ و پلتفرم PC در نظر گرفته شده است. […]