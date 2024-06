آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Boys تا House of the Dragon

این آخر هفته قرار است به معرفی سریال The Boys، سریال House of the Dragon و فیلم IF بپردازیم.

علاوه بر اینکه در فصل تابستان، گیشه‌های سینما با اکران فیلم‌های مورد انتظار و جذاب داغ شده است، در دنیای سریال نیز سریال‌های بسیار جذاب و مورد انتظاری پخش شدند که مطمئناً مورد توجه مخاطبان بسیار زیادی قرار می‌گیرند. یکی از همین سریال‌های مورد انتظار نیز فصل چهارم سریال «پسران» است که در ادامه بیشتر از آن خواهیم گفت.

در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» نیز به سراغ معرفی فصل دوم سریال «خاندان اژدها» می‌رویم، سریالی که نسخه‌ای فرعی از سریال «بازی تاج و تخت» است و قرار است داستان جنگ داخلی میان اعضای خاندان تارگرین را روایت کند. در پایان نیز از فیلم سینمایی «ایف» ساخته جان کرازینسکی خواهیم گفت.

فصل چهارم سریال The Boys

