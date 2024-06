خیزش سائورون در تیزر جدید فصل دوم The Rings of Power

تیزر جدیدی از فصل دوم سریال مورد انتظار و حماسی The Rings of Power منتشر شده که خیزش سائورون در سرزمین میانه را نمایش داده است.

۲ سال پیش بود که کمپانی آمازون و شبکه HBO در رقابت با یکدیگر سریال‌های فانتزی و پرهزینه The Lord of the Rings: The Rings of Power و House of the Dragon را به معرض نمایش گذاشتند و حال باری دیگر طرفداران دنیاهای خلق شده توسط جرج مارتین و جی. آر. آر. تالکین می‌تواند شاهد پخش دوم سریال‌های نام برده شده باشند که هر یک قرار است تا داستانی حماسی و درگیر کننده را روایت نمایند. مخصوصاً آن که سریال حلقه‌های قدرت پس از دریافت انتقادات شدید می‌بایست تا نظر مثبت بینندگان ناامید خود را نیز جلب نماید؛ آن در هم در بستری از رویارویی نیروهای خیر و شر که به هویت واقعی سائورون پی برده‌اند.

در انتظار برای پخش دوم این مجموعه صفحه توییتر حلقه‌های قدرت دست به انتشار تیزر جدیدی زده که سرزمین میانه را برای بازگشت سائورون و شرارت‌های وی آماده کرده و در فضایی دلهره‌آور کلبریمبور اعلام می‌کند که هیچکس از خباثت‌های این اهریمن در امان نخواهد بود. تیزری زیبا و جذاب که در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید.

یکی از مسائل مهمی که طرفداران تالکین برای تماشای آن روزشماری می‌کنند، حقه جدیدی است که سائورون برای به دام انداختن دشمنانش بهره خواهد گرفت. در فصل نخست دیدیم که او ظاهر یک انسان را به خود گرفت و حتی موفق شد تا الف قدرتمندی همچون گالادریل را نیز گول بزند. حال در فصل دوم او هویت جدیدی در قامت یک الف به نام آناتار را برگزیده تا به میان نیروهای روشنایی رفته و نقشه‌های پلید خود را عملی نماید.

در تاریخ ۲۹ اوت (۸ شهریور) می‌توانیم شاهد پخش فصل دوم The Lord of the Rings: The Rings of Power از سوی سرویس آمازون پرایم باشیم.

منبع: کولایدر