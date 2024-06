در فصل چهارم مجموعه تلویزیونی The Witcher شاهد حضور خون‌آشام قدرتمندی به نام رجیس هستیم که توسط لارنس فیشبرن نقش آفرینی شده است.

پروسه فیلم‌برداری فصل چهارم مجموعه تلویزیونی فانتزی و حماسی The Witcher با حضور بازیگر جدید نقش گرالت یعنی لیام همسورث در جریان بوده و میزبان حضور یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های دنیای خلق شده توسط آندژی ساپکوفسکی خواهد بود که در قامت هیولایی خونخوار و غیرقابل توقف، جزوی از دوستان و متحدان شکارچی هیولا محسوب می‌شود که در بسته الحاقی بازی ویدیویی ساخته شده توسط استودیو سی‌دی پراجکت یعنی The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine نیز حضور داشته است.

این شخصیت امیل رجیس روهلک ترزیف-گادفرو نام داشته که تحت عنوان رجیس شناخته می‌شود. یک خون‌آشام ۴۰۰ ساله بسیار قدرتمند که خوشبختانه دوستی نزدیکی با گرالت از ریویا داشته و با گذشته‌ای تیره و تاریک، سعی دارد تا اشتباهات خود را جبران کرده و در این امر هر از چند گاهی به دوست خود کمک می‌کند. شخصیتی که در فصل چهارم سریال اقتباسی نتفلیکس با نقش آفرینی لارنس فیشبرن حضور خواهد داشت.

به تازگی نیز تصاویری از لارنس فیشبرن در پشت صحنه منتشر شده که می‌توانیم ظاهر متفاوت رجیس را شاهد باشیم.