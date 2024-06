فیلم‌های جنگی توانایی این را دارند که خشونت و بی‌رحمی‌های جنگ را به نمایش بگذارد و هرساله عناوین مختلفی در این ژانر ساخته می‌شود که تاثیرگذار هستند.

فیلم‌های جنگی دیدگاهی تاریخی از اتفاقات گذشته را نمایش می‌دهند و درباره پیچیدگی‌ها و عواقب سیاسی این جنگ‌ها بازاندیشی می‌کنند. این ژانر از فیلم‌ها از طریق شخصیت‌ها جنبه‌های انسانی جنگ‌ها را بیشتر به تصویر می‌کشد و شجاعت‌ها و برادری‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. فیلم‌های جنگی‌ای که براساس حقایق و تخیل باشند به خوبی می‌توانند بینش وسیعی از طبیعت بی‌رحم انسان را منتقل کنند.

در سال ۲۰۲۴ فیلم‌های جنگی طیف وسیعی از این ژانر را پوشش می‌دهند و داستان‌های مختلفی از جمله شجاعت‌های جنگ، روایت‌های واقعی و یا حتی جوامع دیستوپیایی بازگویی می‌کند. فیلمی مثل The Zone Of Interest به وحشتی که در اردوگاه‌های کار اجباری وجود داشت می‌پردازد. و یا فیلم Furiosa: A Mad Max Saga پیش‌درآمد داستان زنی را در یک نبرد حماسی روایت می‌کند. به طور خلاصه فیلم‌های جنگی زیادی در سال ۲۰۲۴ منتشر شده‌اند یا منتشر خواهند شد.

فیلم‌های جنگی‌ای که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده‌اند:

War Blade

The Zone Of Interest

Land Of Bad

One Life

Escape From Germany

Civil War

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Kingdom of the Planet of the Apes

Furiosa: A Mad Max Saga

در ادامه فیلم‌هایی را می‌بینیم که در ادامه‌ی سال ۲۰۲۴ منتشر خواهند شد.

۳- Gladiator 2

پس از ۲۴ سال بالاخره دنباله‌ی یکی از بهترین فیلم‌های جنگی و حماسی ساخته شده، فیلم گلادیاتور ۲ بالاخره در سال ۲۰۲۴ اکران خواهد شد. این فیلم حماسی به کارگردانی ریدلی اسکات، درباره لوسیوس بزرگسال است که سعی می‌کند راه مکسیموس را دنبال کند. بازیگران گلادیاتور ۲ شامل پل مسکل در نقش لوسیوس وروس، دنزل واشنگتن، پدرو پاسکال، جوزف کویین در نقش امپراتور کاراکالا، فرد هچینگر در نقش گتا و کانی نیلسن در نقش لوسیلا هستند. راسل کرو با توجه به سرنوشت شخصیتش در سری اول این فیلم، در گلادیاتور ۲ حضور ندارد.

۲- The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim

انیمیشن سینمایی The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim پیش‌درآمدی بر مجموعه کتاب‌های جی آر. آر. تالکین است و داستان آن ۲۶۱ سال پیش از وقایع فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers روایت می‌شود. داستان درباره پادشاه افسانه‌ای، هِلم هَمرهند، با صداپیشگی برایان کاکس است که باید با ارتشی از داندلینگ‌ها مقابله کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این انیمیشن ارتباط بیشتری نسبت به سریال ارباب حلقه‌ها با سه‌گانه‌ی پیتر جکسون دارد.

۱- The Six Triple Eight

نتفلیکس در سال ۲۰۲۴ فیلم دیگری از تایلر پری را نیز منتشر خواهد کرد و داستان واقعی گردان ۶۸۸۸ دفتر مرکزی پست در جنگ جهانی دوم که تنها واحد ارتش زنان رنگین‌پوست بود را به تصویر می‌کشد. پری کارگردانی و نویسندگی The Six Triple Eight را بر عهده دارد. بازیگران شامل کری واشنگتن در نقش چریتی آدامز، ابونی آبسیدیان، سارا جفری، پپی سونوگا، دین نوریس، سم واترستون، سوزان ساراندون و اوپرا وینفری هستند. متاسفانه نتفلیکس هنوز تاریخ دقیق اکران The Six Triple Eight را اعلام نکرده است اما انتظار می‌رود این فیلم جنگی در سال ۲۰۲۴ پخش شود.

منبع: ScreenRant