تریلر جدیدی از گیم‌پلی بازی Life is Strange: Double Exposure منتشر شد

داستان این بازی ظاهرا چند سال پس از اتفاقات Life is Strange روایت می‌شود. مکس برای شروعی تازه از خلیج آرکادیا دور شده است و اکنون به عنوان یک هنرمند در دانشگاه کالدون در شمال ایالت ورمونت کار می‌کند. او سوگند خورده است که دیگر از توانایی بازگرداندن زمان خود استفاده نکند و از زمان پایان بازی اول مجموعه این کار را نکرده است. با وجود این، قدرت مکس تکامل یافته است. او اکنون می‌تواند با نوعی توانایی به نام شیفت بین دو خط زمانی سفر کند. او این قدرت را تنها پس از مواجهه با قتل ناگهانی دوست جدیدش، صفی، کشف می‌کند.

استودیوی دک‌ ناین (Deck Nine)، سازنده نسخه‌های Life is Strange: Before the Storm و True Colors، بازی را به عنوان یک معمای قتل ماوراء طبیعی توصیف می‌کند. مکس در دو واقعیت سفر خواهد کرد: زمان فعلی او و جدول زمانی دیگری که در آن صفی هنوز زنده است اما بسیار در خطر است. در واقعیتی که صفی کشته می‌شود، مکس باید مقصر را پیدا کند. در جدول زمانی که صفی در آن زندگی می‌کند، او باید از قتل او جلوگیری کند. حل و پیشگیری از جنایت شامل جستجوی سرنخ‌ها در هر دو خط زمانی و تعامل با دو نسخه از هر شخصیت است که رفتار و رابطه آن‌ها با مکس بر اساس جدول زمانی، شرایط و انتخاب‌های شما تغییر می‌کند. همانند True Colors، بازی Double Exposure به صورت اپیزودیک است.

سوال مهم طرفداران این است که Double Exposure چگونه به دو پایان Life Is Strange می‌پردازد. در این باره استودیوی سازنده بیان می‌کند که این بازی شامل مکالمه‌ای بین مکس و صفی در مورد ساحل آرکادیا است که به بازیکنان اجازه می‌دهد پایانی را که از قبل انتخاب کرده‌اند، لحاظ کنند. این اساسا روند Double Exposure را تعیین می‌کند و انتخاب شما در افکار، مجلات، پیام‌های متنی و مکالمات مکس با شخصیت‌ها در آینده منعکس خواهد شد.

البته، فراتر از معمای قتل، مکس باید با کار در یک محوطه کالج دست و پنجه نرم کند. او به عنوان یک مربی برای دانش‌آموزان جوان‌تر عمل می‌کند که ممکن است از آن به نفع خود استفاده کند یا نکند. ویدیوی منتشر شده مکس را نشان می‌دهد که با صفی و بهترین دوستش موسی برای تماشای بارش شهابی رفته‌اند. علاوه‌بر نشان دادن برخی از انتخاب‌هایی که می‌توانند این صحنه را به جهات مختلف هدایت کنند، دوربین مکس را نیز می‌بینیم که وارد عمل می‌شود که با آن می‌تواند از دوستانش عکس بگیرد. ما همچنین وقایع منتهی به قتل صفی را نیز می‌بینیم.

این بازی در تاریخ ۲۹ اکتبر (۸ آبان) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس‌ و اس و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته تریلر جدیدی از گیم‌پلی بازی Life is Strange: Double Exposure منتشر شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala