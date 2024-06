فهرستی از بازی‌های آینده‌ی فروشگاه اپیک گیمز لو رفت

این سایت غیررسمی با نام EpicDB که به نوعی معادل چیزی شبیه به SteamDB است، پس از آن که بازدیدکنندگان شروع به جمع‌آوری لیست‌هایی از پروژه‌های مخفی آینده کردند و آن‌ها را به صورت آنلاین به اشتراک گذاشتند، به این حالت درآمد. پس از راه‌اندازی این وبسایت، اپیک گیمز بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که فروشگاه اپیک گیمز را به‌روزرسانی کرده است تا از کشف محصولات منتشر نشده جلوگیری کند.

زمانی که سایت EpicDB فعال بود، طبق گزارش‌ها، بازدیدکنندگان را قادر می‌ساخت تا لیستی از محصولات مختلف را بررسی کنند. البته نام این محصولات با اسم رمز بوده و تشخیص اینکه مرتبط با چه اثری هستند تا حدی سخت بوده است.

کاربرانی که سایت را با جزئیات بیشتر بررسی کردند، سرنخ‌هایی از جمله اندازه‌ی فایل‌ها و نام‌های بسته‌های الحاقی را کشف کردند که می‌تواند مربوط به نسخه‌ی کامپیوتر آثاری مانند بازسازی مکس پین ۱ و ۲، رد دد ریدمپشن ۱، لست آو آس ۲ و بازسازی فاینال فانتزی ۹ باشند. گفتنی است که اخیرا یک افشاگر بسیار قابل اعتماد نیز ادعا کرده که نسخه‌ی کامپیوتر بازسازی لست آو آس ۲ بیش از نیم سال است که به طور کامل در دست توسعه است.

از دیگر آثار لو رفته می‌توان به فاینال فانتزی ۱۶، Farming Simulator 25 ،Deliver At All Costs ،Turok ،Planet Coaster 2 و Rise of the Ronin اشاره کرد که لیست کامل آن‌ها از این نشانی قابل مشاهده است. در هر صورت به نظر می‌رسد که شرکت اپیک گیمز برنامه‌های زیادی برای بازیکنان رایانه‌های شخصی دارد و در یکی دو سال آینده شاهد آثار فوق‌العاده‌ای روی فروشگاه آن خواهیم بود. این انتظار می‌رود که برخی از این آثار نیز به صورت رایگان در دسترس قرار گیرند.

