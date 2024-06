شایعه: بازی State of Decay 3 احتمالا در سال ۲۰۲۵ منتشر شود

اخیرا شایعاتی از بازه احتمالی انتشار State of Decay 3، که در شوکیس ایکس‌باکس معرفی شد ،منتشر شده است.

در حالی که بازی State of Decay 3 در اوایل ماه جاری میلادی در مراسم Xbox Games Showcase به عنوان یکی از عناوین انحصاری مایکروسافت معرفی شد، اما به جز یک تریلر، هیچ گیم‌پلی‌ای از بازی به نمایش در نیامد و استودیوی سازنده‌ی بازی، یعنی Undead Labs، هیچ تاریخ یا بازه‌ زمانی‌ای را برای عرضه‌ی بازی اعلام نکرد.

با این حال، به نظر می‌رسد برخی جزئیات در این مورد فاش شده باشد. جز کوردن، خبرنگار بازی‌های ویدیویی، در اپیزود اخیر پادکست Xbox Two ادعا کرد که بر اساس شنیده‌هایش، Undead Labs و مایکروسافت سال ۲۰۲۵ را برای عرضه‌ی State of Decay 3 هدف قرار داده‌اند.

البته، با توجه به اینکه هیچ اعلام رسمی‌ای در مورد عرضه‌ی بازی در سال ۲۰۲۵ صورت نگرفته است، می‌توان حدس زد که سازندگان بازی از این تاریخ اطمینان کامل ندارند؛ با این حال، به نظر می‌رسد این تاریخ در حال حاضر برنامه‌ی داخلی تیم سازنده باشد.

به هر حال، سال ۲۰۲۵ با وجود مشخص نشدن تاریخ دقیق عرضه‌ی State of Decay 3، به نظر می‌رسد برای مایکروسافت از نظر عناوین انحصاری سال پرباری باشد. بازی‌های بزرگی مانند DOOM: The Dark Ages، Fable و South of Midnight برای عرضه‌ی سال آینده در نظر گرفته شده‌اند. همچنین گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که Gears of War: E-Day نیز ممکن است در سال ۲۰۲۵ منتشر شود.