لی دیویس (Lee Davies)، توسعه‌دهنده کهنه‌کار ناتی داگ، پس از گذشت ۴ سال و تجربه در استودیوهای دیگر به استودیوی خالق Uncharted بازگشته است.

دیوی در طی این ۴ سال در استودیوهای The Initiative و Deviation Games مشغول به کار بود. او در سال ۲۰۱۰ به ناتی داگ ملحق شد و به عنوان انیماتور بر روی بازی‌های The Last of Us، Uncharted 4: A Thief’s End، Uncharted: The Lost Legacy و The Last of Us Part 2 کار کرده است. وی با انتشار پستی در صفحه لینکدین خود بازگشتش را به ناتی داگ تایید کرد.

خوشحالم اعلام کنم که در حال شروع یک موقعیت جدید به عنوان انیماتور ارشد در Naughty Dog هستم.

نیل دراکمن (Neil Drukmann)، رئیس ناتی داگ، پیش‌تر اعلام کرده بود که این استودیو چند بازی تک‌نفره در دست توسعه دارد. گفته می‌شود The Last of Us Part 3 یکی از این بازی‌ها محسوب می‌شود و دراکمن پیش‌تر اشاره کرده بود که داستان‌های بیشتری در این مجموعه وجود دارد.