بیوگرافی میلی بابی براون | ستاره نتفلیکس

میلی بابی براون با ایفای نقش در سریال Stranger Things به ستاره مورد علاقه نتفلیکس تبدیل شده و در پروژه‌های مختلفی از این کمپانی نقش آفرینی کرده است.

میلی بابی براون در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۰۴ (۳۰ بهمن ۱۳۸۲) در شهر ماربیا از کشور اسپانیا چشم به جهان گشوده است. دختربچه‌ای که در هنگام تولد از مشکلات شنوایی در سمت چپ گوش خود رنج می‌برد و پس از گذشت چند سال در کمال تاسف تمام شنوایی خود را از دست داده است. او در خانواده‌ای متولد شده که صاحب ۴ خواهر و برادر دیگر نیز می‌باشد و زمانی که تنها ۴ سال سن داشته، همراه با باقی اعضای خانواده از اسپانیا به زادگاه والدینش یعنی بریتانیا نقل مکان کرده و سپس به فلوریدا کشور آمریکا مهاجرت نموده است.

علی‌رغم این که همگان او را با مجموعه تلویزیونی Stranger Things می‌شناسند اما حرفه بازیگری این دختر جوان به چندین سال قبل باز می‌گردد. برای نخستین‌بار به سبب علاقه‌ای که به قرار گرفتن در مقابل دوربین داشت توانست تا پس از انجام تست‌های بازیگری به عنوان بازیگر مهمامن و ایفاگر نقش آلیس جوان در سریال فانتزی شبکه ABC به نام Once Upon a Time in Wonderland به مدت ۲ قسمت حضور پیدا نماید؛ ۲ قسمتی که به خوبی توانست تا از آن عهده مسئولیت‌های خود بر آمده و زمینه را برای فعالیت‌های بیشتر مهیا نماید.

تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی نقش‌های فرعی و مهمان در سریال‌های مشهور و شناخته شده‌ای همچون NCIS، Modern Family و Grey’s Anatomy به میلی بابی براون واگذار شد و در عین حال نخستین تجربه به عنوان بازیگر نقش اصلی نیز برای حضور در سریال درام و ماورایی Intruders رقم خورد که تجربه موفقی برای وی به شمار رفته است. تجربیاتی که زمینه را برای بزرگترین و موفقترین حضور وی به عنوان یک بازیگر برایش مهیا نمود که زندگی شخصی و حرفه‌ای او را تمام و کمال متحول کرده است.

انتخاب سردبیر ، بیوگرافی بازیگران ، فیلم و سریال

Millie Bobby Brown, netflix, Stranger Things, بیوگرافی

منبع متن: gamefa