به نظر می‌رسد که فصل دوم مجموعه تلویزیونی The Rings of Power تمرکز ویژه‌ای بر روی شخصیت‌های شرور خود همچون سائورون خواهد داشت.

روایت‌های داستانی زمانی به پایان می‌رسند که قهرمانانشان پیروز شده و به تاریکی‌ها و شرارت‌ها پایان دهند. با این حال یک داستان زمانی می‌تواند روایت جذابی داشته باشد که شخصیت/شخصیت‌های شرور قابل توجهی را خلق کرده و قهرمانانش را حسابی به چالش بکشد؛ رویکردی که پیتر جکسون در اقتباس از دنیای جی. آر. آر. تالکین توانست تا در ۳گانه ارباب حلقه‌ها پیاده کرده و سارومان و یا سائورون موفقش شدند تا به عنوان شخصیت‌های شرور، حسابی در یاد مخاطبین این فیلم‌های جذاب باقی بمانند.

روایت داستانی که متاسفانه در فصل نخست The Lord of the Rings: The Rings of Power ناامید کننده ظاهر شد و مخفی نگه داشتن هویت سائورون نتیجه عکسی در پی داشت و نظر مثبت مخاطبینش را جلب نکرد. روایت داستانی در بستری از دوره دوم سرزمین میانه که پس از شکست مورگوث، این اهریمن در حال افزایش قدرت خود بوده تا بتواند انسان‌ها، دوارف‌ها و الف‌ها را به زانو در بیاورد. جی.دی. پین و پاتریک مک‌کی به عنوان شورانرهای این سریال پرهزینه و جاه‌طلبانه در جریان مصاحبه با خبرگزاری توتال‌فیلم اعلام کرده‌اند که وقایع فصل دوم بیشتر تمرکز خود را حول محور شخصیت‌های شرور قرار داده است.

آن‌ها فاش کردند که نبردی مرگبار و سرنوشت‌ساز در انتظار ساکنین سرزمین میانه بوده و رویارویی وحشتناکی بین ارتش‌های بزرگ در خواهد گرفت که برخی از شخصیت‌ها جان سالم به در نخواهند برد.

دوست داریم تا این گونه برداشت کنیم که فصل نخست درباره قهرمانان داستان بود. با این حال فصل دوم تمام و کمال تمرکز خود را به شخصیت‌های شرور تغییر خواهد کرد. نیروهای سائورون به حرکت در آمده، آدار و اورک‌های تحت فرمان وی صف آرایی کرده و نبردی مهلک را با گالادریل، گیل گالاد، الروند و ارتش آن‌ها رقم خواهند زد که مخاطبین ما را شگفت‌زده کرده و برخی از شخصیت‌های داستان را به کام مرگ می‌کشاند.

سائورون، خدمتگذار و فرمانده جنگی اهریمن بزرگ سرزمین میانه یعنی موگروث در فصل دوم سعی دارد تا نیروهای خود را جمع آورده کرده و با تضعیف دشمنانش، شرایط را برای تحقق نقشه‌های پلید خود هموار نماید. برای تحقق چنین امری و قدرت بخشیدن به نیروهای تاریکی‌اش درصدد ساخت پایگاه‌های نظامی در مناطقی همچون موردور و باراد-دور می‌باشد تا بتواند ضربات جبران ناپذیری به الف‌ها وارد نماید.

فصل دوم The Lord of the Rings: The Rings برای پخش در تاریخ ۲۹ اوت (۸ شهریور) برنامه ریزی شده است. فصلی که امید می‌رود تا بتواند ضعف‌ها و کاستی‌های فصل نخست را جبران کرده و نبرد خیر و شری حماسی و جذاب را به تصویر بکشد.

