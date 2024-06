تاریخ انتشار Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition مشخص شد

طبق اعلام یوبیسافت (Ubisoft)، بازی Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition در تاریخ ۲۵ ژوئن (۵ تیر) بر روی پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان، نینتندو سوییچ و PC عرضه خواهد شد. شرکت یوبیسافت سال گذشته از Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition رونمایی و تایید […]