Elden Ring: Shadow of the Erdtree سخت‌ترین باس‌های تاریخ FromSoftware را در خود دارد

به نظر می‌رسد بسته‌الحاقی Elden Ring: Shadow of Erdtree سخت‌ترین باس‌های تاریخ استودیوی FromSoftware را در خود دارد. هیدتاکا میازاکی، خالق Elden Ring و مدیرعامل FromSoftware، در مصاحبه جدید خود گفت که Shadow of the Erdtree شامل باس‌هایی حتی چالش‌برانگیزتر از Dark Souls، Bloodborne و Sekiro می‌شود. او می‌گوید تیم سازنده‌ بازی واقعا مرزهای توانایی […]