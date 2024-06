شرکت سی‌دی پراجکت (CD Projekt) از طریق حساب کاربری رسمی The Witcher، بهElden Ring: Shadow of the Erdtree بابت عبور از The Witcher 3: Blood & Wine به عنوان بهترین DLC تاریخ، تبریک گفت.

حساب رسمی The Witcher در توییتر نوشت:

برای ۸ سال، The Witcher 3: Blood and Wine این افتخار را داشت که بهترین گسترش‌دهندۀ یک بازی نقش‌آفرینی از دیدگاه منتقدین باشد، اما حالا این تاج بر سر Elden Ring قرار می‌گیرد. به تیم FromSoftware به خاطر این اثر خیره‌کننده تبریک می‌گوییم.

در ادامه نیز تصویری به اشتراک گذاشته شد که نشان می‌داد اعضای سی‌دی پراجکت در حال آماده شدن برای ورود به DLC بازی Elden Ring بودند.

اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Bandai Namco, CD Projekt, Elden Ring, From Software, Shadow of the Erdtree, The Witcher 3

منبع متن: gamefa