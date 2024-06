در روز عرضه Shadow of the Erdtree، شمار بازیکنان همزمان Elden Ring به حدود ۶۰۰,۰۰۰ نفر رسید

بازی Elden Ring همزمان با انتشار بسته الحاقی Shadow of the Erdtree توانسته است آمار قابل ملاحظه‌ای را از نظر تعداد بازیکنان همزمان در استیم به ثبت برساند. بسته الحاقی Shadow of the Erdtree هم‌اکنون بر روی پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و PC در دسترس است […]