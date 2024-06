کارگردان Elden Ring: پایین آوردن سختی به بازی آسیب می‌رساند

هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki)، رئیس استودیوی FromSoftware و کارگردان بازی Elden Ring، در مصاحبه با رسانه The Guardian به سوال پرتکرار درجه سختی در بازی‌هایش پاسخ داد. آقای میازاکی در مصاحبه مذکور که به خاطر عرضه بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring انجام شده بود، درباره درجه سختی بازی و عواقب پایین آوردن […]