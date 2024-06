در زلدای جدید برای اولین بار کنترل زلدا را به‌دست می‌گیرید؛ تریلر Echoes of Wisdom را ببینید

این اثر که آرت و طراحی مشابهی با نسخه‌ی ریمیک بازی The Legend of Zelda: Link’s Awakening دارد، بازیکن را با شخصیت زلدا همراه می‌کند. البته با این تفاوت که او جای شمشیر، از جادوی کپی کردن اشیا برای پیش‌برد مراحل و شکست دشمنانش استفاده می‌کند. در تریلر رونمایی از این اثر دیدیم پس از اینکه لینک گرفتار سایه‌ها می‌شود، زلدا با یک پری جادویی و مرموز به نام Tri آشنا می‌شود. این پری به پرنسس زلدا یک نوع چوب جادویی می‌دهد که به وسیله‌ی آن می‌تواند اشیایی که در جهان بازی می‌یابد را کپی و پیست (جای‌گذاری) کند. این قابلیت اکو نام دارد که از قضا بر تایتل و عنوان بازی هم نقش بسته است.

شما با استفاده از این قابلیت، کارهای متفاوت و جالبی می‌توانید انجام دهید و طبق ادعای سازندگان پازل و معماهای بازی را به روش منحصربه‌فرد خود حل کنید. اکوها موارد مختلفی را شامل می‌شوند. برای مثال همانگونه که در تریلر می‌توان مشاهده کرد بازیکن می‌تواند برای دسترسی داشتن به مناطق بالا و بلند بازی، اکویی از چند میز احضار کند و با چینش آن‌ها روی هم از سکوها بالا برود. این مورد در رابطه با دشمنان و هیولاهایی که در بازی می‌بینید هم صدق می‌کند. زلدا می‌تواند با شکست دادن هیولاهایی که در مقابلش قرار می‌گیرند، در مبارزات بعدیِ خود، اکویی از آن‌ها احضار کند تا در نبردها به او کمک کنند.

دانلود mp4

در توضیحات رسمی بازی لجند آو زلدا: اکوز آو ویزدم می‌خوانیم: «پادشاهی هایرول (Hyrule) را این بار با خرد و دانش پرنسس زلدا نجات دهید. مردم هایرول توسط شکاف‌های عجیبی که ظاهر شده‌اند دزدیده و ناپدید می‌شوند. حال که شمشیرزن و مبارز معروف هایرول یعنی لینک هم توسط این شکاف بلعیده شده، این وظیفه پرنسس زلدا است تا پادشاهی خود را نجات دهد. با تری (Tri)؛ پری مرموز متحد شوید و از قدرت Tri Rod (چوب جادویی تری) برای یادگیری نحوه ایجاد اکوها و کپی کردن اشیای موجود در محیط استفاده کنید. شما می‌توانید هر زمان که خواستید این اکوها را از نو بسازید و به حل پازل‌ها و شکست دشمنان بپردازید. برای رسیدن به ارتفاعات بالاتر، اکوهایی مثل بلوک‌های آبی بسازید یا با استفاده از تخت‌های قدیمی، یک پل برای عبور ایجاد کنید. (با استفاده از اکو) به سمت دشمنان‌تان سنگ پرتاب کنید یا ترکیب خلاقانه‌ی خود از اکوها را پیدا کنید تا کارها را به روش خودتان پیش ببرید. شما حتی می‌توانید اکوی هیولاها را بسازید تا در نبردها در جبهه‌ی شما مبارزه کنند».

نکته جالب در مورد The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom این است که حسی مشابه با مکانیزم‌های خلاقانه Tears of the Kingdom را دارد و انگار به نوعی بسته الحاقیِ معنوی آن اثر است؛ البته در شکل و شمایلی متفاوت و زاویه‌ دوربین تاپ-داون (زاویه بالا به پایین)!

با اینکه پرنسس زلدا در سری بازی Hyrule Warriors کارکتری قابل بازی است اما این اولین بار در تاریخ این فرنچایز است که او یک بازی با محوریت اصلی خود دریافت می‌کند؛ جایی که در جریان قصه با او همراه می‌شویم و از ابتدا تا انتها کنترل این شخصیت را به دست می‌گیریم.

خبر خوب برای طرفداران کنسول نینتدو سوییچ و عاشقان زلدا اینکه خوشبختانه فاصله‌ی کمی با انتشار این اثر داریم. بازی The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom در تاریخ ۲۶ سپتامبر (۵ مهر ۱۴۰۳) به بازار عرضه می‌شود. راستی نینتندو در جریان معرفی این اثر از یک کنسول سوییچ لایت با طرح سفارشی این بازی هم رونمایی کرد که طراحی بسیار زیبایی دارد و خریداران آن یک اشتراک ۱۲ ماهه‌ی Nintendo Switch Online + Expansion Pack هدیه خواهند گرفت. گفته می‌شود قیمت این کنسول چیزی بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ دلار خواهد بود.

منبع: Eurogamer

نوشته در زلدای جدید برای اولین بار کنترل زلدا را به‌دست می‌گیرید؛ تریلر Echoes of Wisdom را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala