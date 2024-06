کارگردان بازی Avowed به ارائه‌ی اطلاعات جدیدی از این اثر نقش‌آفرینی پرداخته است.

زمانی که Avowed برای اولین بار در چند سال پیش معرفی شد، بسیاری تصور می‌کردند که استودیوی آبسیدین اینترتینمنت (Obsidian Entertainment) یک اثر نقش‌آفرینی شبیه به The Elder Scrolls 5: Skyrim را توسعه می‌دهد، اگرچه این سازنده مدتی بعد مشخص کرد که این بازی قرار است یک تجربه بسیار فشرده‌تر و متمرکزتر باشد.

اما مدت زمان Avowed چه قدر خواهد بود؟ کری پاتل (Carrie Patel)، کارگردان بازی، در مصاحبه‌ای با Game Informer فاش کرد که مدت زمان گیم‌پلی اثر مذکور تقریباً به اندازه بازی نقش‌آفرینی علمی-تخیلی The Outer Worlds خواهد بود.

وی در این باره اظهار داشت:

Avowed را از نظر میزان طولانی بودن و مدت زمان می‌توان با The Outer Worlds مقایسه کرد. بازیکنان می‌توانند انتظار تجربه تقریباً مشابهی را داشته باشند. دقیقاً مانند The Outer Worlds، میزان زمان بازی به انتخاب نوع درجه سختی و اینکه چقدر به طور کامل به کاوش در محتوای بازی می‌پردازند، بستگی دارد.

The Outer Worlds اثری است که به پایان رساندن آن با در نظر گرفتن انجام ماموریت‌های جانبی و محتوای اختیاری، بین ۲۵ الی ۳۰ ساعت به طول می‌انجامد. اگرچه در صورتی که بازیکنان تنها ماموریت‌های اصلی را دنبال کنند، می‌توان بازی را در مدت ۱۵ ساعت به پایان رساند. با توجه به توضیحات کری پاتل، این همان محدوده‌ای است که Avowed در آن قرار دارد. با توجه به اینکه اثر مذکور دارای پایان‌های متعدد است، این امر به ارزش تکرار آن کمک می‌کند.

همانطور که ممکن است تصور کنید، این موضوع در دنیای بازی و وسعت آن نیز منعکس خواهد شد. هنگامی که از کارگردان در مورد مقایسه Avowed با Skyrim پرسیده شد، او پاسخ داد که این بازی بیشتر شبیه به The Outer Worlds است که تعدادی نقشه تقسیم شده در آن وجود دارد و امکان کاوش بی‌پایان را فراهم می‌کند.

فکر می‌کنم بهترین مقایسه، مقایسه Avowed با The Outer Worlds است. من فکر می کنم که این ایده بسیار واضح‌تری از وسعت بازی و همچنین طراحی و چیدمان ارائه می‌دهد. به مانند The Outer Worlds، بازی Avowed دارای یک سری مناطق باز است که به جای یک نقشه بزرگ که می‌توانید از ابتدا تا انتها در آن کاوش کنید، به هم متصل شده و در طول بازی آزاد می‌شوند. این بازی از نظر نوع ساختار ماموریت و ساختار روایی به The Outer Worlds بسیار نزدیکتر است.