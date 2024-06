بازی کلیک کردن روی موز رتبه نهم محبوبیت استیم را به‌دست آورد!

بازی کلیک کردن روی موز توانسته یکی از موفق‌ترین عرضه‌ها تاریخ بازی‌های ویدیویی را روی پلتفرم استیم داشته باشد. این بازی به حدی محبوب شده که توانسته جای دروازه بالدور ۳ و هاگوارتز لگاسی (Hogwarts Legacy) را گرفته و آن‌ها را یک رتبه کنار بزند. نام این بازی موز (Banana) است و حال نهمین بازی محبوب فروشگاه استیم است. طبق چیزی که اعلام شده این بازی حدود ۸۸۴ هزار کاربر فعال داشته که یک رقم بسیار عجیب برای یک بازی ساده مثل موز است.

اگر بخواهیم دقیق‌تر این آمار را مقایسه کنیم، بازی هاگوارتز لگاسی که پرفروش‌ترین بازی سال ۲۰۲۳ میلادی در آمریکا بود حدود ۸۷۹ هزار کاربر داشت. حال این بازی تبدیل به دهمین بازی محبوب فروشگاه استیم شده و این نشان می‌دهد که بازی موز توانسته موفقیت بسیار خوبی کسب بکند. آمار بازی موز حتی از دروازه بالدور ۳ هم بهتر بوده و دروازه بالدور ۳ تنها ۸۷۵ هزار کاربر داشته است. این در صورتی است که بازی دروازه بالدور ۳ چندین جایزه مختلف برنده شده ولی بازی موز تنها یک کلیک کردن روی موز است!

در توضیحات بازی موز نوشته شده که شما روی یک موز کلیک کرده تا موز بیشتر دریافت کنید. هر ۳ و ۱۸ ساعت برای شما یک موز ارسال می‌شود و پس از آن روی این موز می‌توانید کلیک کنید. نکته جالب اینجاست که بازی موز یک جامعه گسترده استیم هم دارد. در نتیجه افراد زیادی به دنبال گسترش این بازی هستند. همینطور اینکه از لحاظ امتیازی بازی موز در رتبه بسیار بالایی قرار دارد.

نکته اینجاست که بازی موز خیلی سریع به کاربران دستاورد (Achievement) می‌دهد. به همین دلیل این بازی و عناوین دیگر مثل آن مخاطبان بسیار زیادی کسب می‌کنند تا افراد با تجربه آن‌ها اعتبار اکانت خود را بالا ببرند. برای مثال چندین سال پیش روی پلی‌استیشن ۴ یک بازی به نام نام من میو است (My Name is Mayo) وجود داشت. این بازی هم به همین شکل بوده و به کاربران یک جایزه پلاتینوم می‌داد. همین موضوع باعث شد تا نام من میو است طرفداران زیادی بدست آورده و حتی کاربران آن نمره بالایی به این بازی بدهند. همین موضوع در مورد بازی موز هم صدق کرده و در نتیجه با همین فرمول موفق شده است.

