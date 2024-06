Elden Ring Shadow of the Erdtree نقدهای متوسطی در استیم دریافت کرده است

بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring به‌تازگی منتشر شده اما به نظر می‌رسد که نتوانسته رضایت برخی از طرفداران را به دست بیاورد. Elden Ring Shadow of the Erdtree در هنگام نگارش این خبر دارای ۱۲ هزار بررسی در استیم بوده که ۶۲ درصد آن‌ها مثبت هستند. با کسب این رقم، بسته‌الحاقی موردانتظار […]