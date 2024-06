غیررسمی: سونی به دنبال انتخاب بازیگر برای فیلم لایو اکشن Miles Morales است

گزارش‌های تازه حاکی از آن هستند که کمپانی سونی به دنبال ساخت فیلم لایو اکشن Miles Morales است. معرفی شخصیت مایلز مورالز در دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی و در انیمیشن‌های بسیار محبوب و موفق Spider-Man: Into the Spider-Verse و Spider-Man: Across the Spider-Verse سبب شده تا هایپ و هیجان مخاطبان و طرفداران برای دیدن […]

علی محمدپناه ۱۸:۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲