داگ لیمن از وضعیت فیلم Edge Of Tomorrow 2 می‌گوید

داگ لیمن به تازگی خبری مهیج از وضعیت ساخت و توسعه فیلم Edge Of Tomorrow 2 داده است. فیلم «لبه فردا» در سال ۲۰۱۴ میلادی با هنرنمایی تام کروز که اقتباسی از رمانی ژاپنی به نام All You Need Is Kill است، توانست به موفقیت قابل توجهی دست پیدا کند و از آن زمان نیز […]

داگ لیمن از وضعیت فیلم Edge Of Tomorrow 2 می‌گوید علی محمدپناه ۰۹:۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳