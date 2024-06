رکورد شکنی قابل توجه Inside Out 2 در گیشه

پس از چندین و چند انیمیشن ناامید کننده بالاخره استودیو پیکسار توانست تا با اکران Inside Out 2 رکوردهای قابل توجهی را در گیشه به ثبت برساند.

استودیو پیکسار در طی سال‌های گذشته دوران نه چندان جالبی را با ساخت انیمیشن‌هایی ناموفق همچون Elemental و Turning Red سپری می‌کرد تا حدی که اثری نظیر Lightyear با هزار زور و زحمت توانسته بود تا بودجه خود را بازگرداند. در چنین شرایطی که طرفداران نگران وضعیت آینده این استودیو بودند، سر و کله انیمیشنی مورد انتظار به نام Inside Out 2 پیدا شده که موفقیتی بزرگ و پرسر و صدا را رقم زده است. دنباله یکی از پرافتخارترین انیمیشن‌های تاریخ سینما که مدتی می‌شود اکرانش آغاز شده است.

در حالی که مشغول سپری کردن آخر هفته دوم اکران Inside Out 2 ساخته ۲۰۰ میلیون دلاری کلسی مان هستیم، این انیمیشن تحسین شده درصدد ثبت رکورد تاریخی با فروش ۹۸ میلیون دلار می‌باشد؛ عددی که می‌تواند انیمیشن پرفروش سال میلادی گذشته به نام The Super Mario Bros. Movie را با فروش ۹۲ میلیون دلاری پشت سر بگذارد. رکوردی که برای سینمای هالیوود نیز می‌تواند حائز اهمیت بوده باشد؛ زیرا اکران The Fall Guy فصل تابستان ناامید کننده‌ای را آغاز کرد تا این که نوبت به Bad Boys: Ride or Die رسید و گیشه سینما با استقبال نسبی مخاطبین روبرو شد.

تنها در روز جمعه Inside Out 2 توانست تا ۳۰ میلیون دلار کسب نماید و در مسیر رکورد شکنی بزرگی قرار بگیرد که چه بسا پرفروش‌ترین فیلم سال میلادی گذشته یعنی Barbie را نیز پشت سر بگذارد. دنباله‌ای که انتظارات از آن بسیار بالا بود و شاید که آخرین شانس استودیو پیکسار برای جلب نظر مخاطبین قدیمی‌اش به شمار می‌رفت. ریسکی که در نهایت جواب داد و مجموع فروش ۵۱۲ میلیون دلار‌ی Inside Out 2 سبب گشته که حتی زمزمه‌های ساخت اثر مشترکی با The Incredibles به گوش برسد.

