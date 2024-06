اطلاعات جدیدی از فیلم Supergirl: Woman of Tomorrow منتشر شد

استودیو دی‌سی با پیدا کردن نقش اصلی فیلم Supergirl: Woman of Tomorrow حال می‌تواند با خیالی آسوده به دنبال بازیگران نقش‌های مکمل باشد.

در حالی که جیمز گان مشغول سپری کردن پروسه تولید فیلم آغازگر دنیای سینمایی جدید دی‌سی تحت عنوان Superman می‌باشد و در سمت دیگر ماجرا تدارک فیلم‌برداری فصل دوم پیس‌میکر را مهیا می‌نماید، یکی دیگر از پروژه‌های فاز نخست این فرنچایز به فیلم اختصاصی سوپرگرل به نام Supergirl: Woman of Tomorrow مربوط می‌شود که از بازیگر سریال House of the Dragon یعنی میلی آلکاک به عنوان بازیگر نقش اصلی در قامت کارا زور ال بهره خواهد برد.

حال طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، استودیو دی‌سی به دنبال یافتن بازیگر مردی ۲۵ تا ۴۵ ساله بوده که بتواند ایفای نقش شخصیت شرور این فیلم را بازی نماید. آن‌ها همچنین به دنبال یک صداپیشه برای کریپتو بوده و در نهایت انتخاب بازیگری ۱۳ تا ۱۶ ساله را مد نظر دارند تا بتواند دوست و متحد کارا زور ال یعنی روتای ماری نال را به تصویر بکشد.

فیلم Superman نخستین پروژه سینمایی DCU به شمار رفته که شخصیت‌های متعددی از کمیک‌های دی‌سی را به مخاطب معرفی می‌کند و سپس نوبت به فیلم سوپرگرل می‌رسد که جیمز گان در نظر دارد تا نسخه‌ای کمتر جدی، جدید و هیجان انگیزی از او را به ارمغان بیاورد که تفاوت‌های قابل توجهی با نسخه‌های پیشین وی در سینما و تلویزیون خواهد داشت. شاید برای شما جالب باشد تا بدانید که مدیر دنیای سینمایی جدید دی‌سی پس از تماشای پیش درآمد Game of Thrones میلی آلکاک را برای ایفای نقش سوپرگل در نظر گرفت و در نهایت نیز تصمیم خود را عملی نمود.

فیلم Supergirl: Woman of Tomorrow برای اکران در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵) برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک‌مووی