گزارش: بازی Sly Cooper بزرگترین عرضه در PS Plus Classic تا به امروز است

طرفداران با استقبال گسترده از بازی Sly Cooper در PS Plus، نشان دادند هنوز هم مشتاق بازگشت این فرنچایز هستند.

سونی مدتی پیش، اولین بازی این سری یعنی Sly Cooper and the Thievius Raccoonus، محصول سال ۲۰۰۲ کنسول PS۲ را برای مشترکین PS Plus Premium روی کنسول‌های PS5 و PS4 عرضه کرد. طرفداران این فرنچایز نیز با اشتیاق فراوان به این اقدام سونی واکنش نشان دادند که نشان‌دهنده‌ تقاضای دیرینه‌ آن‌ها برای بازگشت به این سری است.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط وبسایت TrueTrophies، با بررسی اطلاعات بیش از ۳.۱ میلیون حساب کاربری فعال در شبکه پلی استیشن، Sly Cooper به بزرگ‌ترین عرضه یک بازی در بخش Classics سرویس PS Plus تبدیل شده است. این رکورد پیش از این در دست Legend of Dragoon در سال ۲۰۲۳ بود. با این حال، Sly Cooper موفق شد در هفته‌ی اول عرضه‌ی خود، ۲.۵ درصد بازیکن بیشتری را نسبت به Legend of Dragoon روی کنسول‌های پلی استیشن جذب کند.

در نهایت، تعداد کاربران پلی PS Plus Premium بخش کوچکی از کل کاربران PSN را تشکیل می‌دهد، بنابراین بعید است که این آمار از نظر سونی، رقم قابل توجه‌ای باشد. امید طرفداران این است که محبوبیت بازی در سرویس پلی استیشن پلاس بتواند جرقه‌ای برای بحث‌های داخلی در مورد لزوم بازگشت این سری محبوب را ایجاد کند.

لازم به ذکر است که استودیوی سازنده‌ی Sly Cooper، یعنی Sucker Punch، در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که ساخت نسخه‌ی جدیدی از این سری در دستور کار آن‌ها قرار ندارد.