EA Sports FC 24 و GTA 5 در صدر پرفروش‌ترین بازی‌های ماه مه اروپا

در ماه می ۲۰۲۴، ۱۱.۶ میلیون بازی PC و کنسول در ماه مه در سرتاسر اروپا فروخته شد. در مقایسه دوره پنج هفته‌ای مشابه در سال ۲۰۲۳، فروش عناوین با کاهشی ۱۷ درصدی مواجه شده است. دلیل اصلی این افت، فقدان بازی‌های مهمی مثل The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom قلمداد می‌شود که […]