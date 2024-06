یوبیسافت: Beyond Good and Evil 2 همچنان در حال ساخت است

شرکت یوبیسافت (Ubisoft) مجدداً تاکید کرده است که Beyond Good and Evil 2 همچنان در دست توسعه قرار دارد. این ناشر فرانسوی پس از اعلام تاریخ انتشار Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition و ارائه اطلاعاتی از آن در توییتر، به Beyond Good and Evil 2 اشاره کرد. یوبیسافت به طرفداران اطمینان خاطر داد […]