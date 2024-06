ادی مورفی: انیمیشن Shrek 5 و نسخه فرعی خر شرک در حال ساخت است

ادی مورفی به تازگی تأیید کرده که انیمیشن سینمایی Shrek 5 و همچنین نسخه فرعی خر شرک در حال ساخت است.

پس از سال‌ها گمانه‌زنی و همچنین اشاره‌ای که در پایان انیمیشن Puss in Boots: The Last Wish به آن شده بود، ادی مورفی به تازگی آشکار کرده که سرانجام طرفداران این مجموعه شاهد پنجمین انیمیشن «شرک» خواهند بود. این بازیگر همچنین تأیید کرده که کمپانی دریم‌ورکس در حال کار روی ساخت نسخه‌ای فرعی از مجموعه «شرک» حول محور شخصیت خر شرک است.

صداپیشگی شخصیت خر شرک را ادی مورفی برعهده داشته و این شخصیت را در آثار مختلف صداپیشگی کرده است. ساخت انیمیشن سینمایی «شرک ۵» برای بیش از یک دهه در حال توسعه است اما در سال‌های اخیر این توسعه روند سریع‌تری به خودش گرفته و کمپانی دریم‌ورکس به دنبال آن است تا آن را در سال ۲۰۲۵ میلادی به روی پرده سینماها بیاورد.

بیش از یک دهه از زمان اکران انیمیشن سینمایی Shrek Forever After روی پرده سینماها می‌گذارد و این زمان آن قدر زیاد شده که برخی از افراد بر این باور هستند که کمپانی به دنبال آن است تا این مجموعه را به طور کامل ریبوت کند. با این حال، علاقه‌ای که طرفداران نسبت به صداپیشگی ادی مورفی و مایک مایرز دارند، باعث می‌شود تا ساخت ریبوت اصلا منطقی نباشد.

از سوی دیگر، موفقیت انیمیشن سینمایی Puss in Boots: The Last Wish در سال‌های اخیر چه از انتقادی و چه از نظر مالی سبب شده تا کمپانی دریم‌ورکس ریسکی برای کنار گذاشتن بازیگران اصلی این مجموعه نکند. ادی مورفی در مصاحبه تازه خودش بیان کرده:

من ضبط صداپیشگی انیمیشن «شرک» را شروع کردم و فکر می‌کنم که در سال ۲۰۲۵ میلادی اکران شود. پس از آن نیز نسخه فرعی خر شرک را می‌سازیم.

منبع: comicbook