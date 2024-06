کارگردان دنباله فیلم Nobody مشخص شد

باب ادنکیرک دوست داشتنی پس از کنار گذاشتن شغل وکالت در نظر دارد تا باری دیگر در دنباله فیلم Nobody سکانس‌های اکشن دیوانه‌واری را به تصویر بکشد.

باب ادنکیرک بازیگر، کمدین، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان ۶۱ ساله آمریکایی را همگان با نقش آفرینی در قامت وکیل دوست داشتنی سریال‌های Breaking Bad و Better Call Saul می‌شناسند که در سال ۲۰۲۱ میلادی و بحبوحه همه گیری ویروس کرونا ایفای نقش در فیلم اکشن و دلهره‌آور Nobody به کارگردانی ایلیا نایشولر را بر عهده گرفت که از حال و هوای آشنایی برای دوست داران فیلم‌های جان ویک برخوردار بوده است. فیلمی که با فروش ۵۷.۵ میلیونی در قبال بودجه ۱۶ میلیون دلاری‌اش به موفقیتی نسبی دست یافت و راه را برای ساخت یک دنباله هموار نموده است.

حال که ساخت دنباله فیلم Nobody به صورت رسمی تایید شده، کمپانی یونیورسال پیکچرز در تلاش برای انتخاب کارگردان به سراغ تیمو توجاژانتو اندونزیایی رفته که سابقه تولید آثار اکشن و ترسناکی نظیر The Night Comes for Us و May the Devil Take You را در کارنامه‌اش داشته است. همچنین می‌دانیم که باب ادنکیرک باری دیگر باز خواهد گشت تا ایفای نقش پدری به ظاهر آرام ولی در باطن آدمکش و غیرقابل مهار به نام هاچ را بر عهده داشته باشد.

البته که پروسه تولید این دنباله در ابتدای مسیر قرار داشته و تا به الان هیچ جزئیاتی از داستان و شخصیت‌ها در دسترس نمی‌باشد. با این حال به سبب پایان‌بندی فیلم نخست می‌توان پیش بینی کرد که زندگی هاچ که حال همسرش از راز او باخبر است، باری دیگر به چالش کشیده خواهد شد و او را مجبور می‌کند تا سکانس‌های اکشن دیوانه‌وار جدیدی را به معرض نمایش بگذارد.

همچنین طبق گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری ددلاین، کمپانی یونیورسال پیکچرز تاریخ اکران Nobody 2 را مشخص کرده که برای ۱۵ اوت ۲۰۲۵ (۲۴ مرداد ۱۴۰۴) برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک