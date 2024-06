بسته الحاقی الدن رینگ بهترین محتوای دانلودی تاریخ بازی‌ها شد

این دی‌ال‌سی همچنین در میان بسته‌های الحاقی‌ای که توسط استودیوی فرام‌سافتور (FromSoftware) توسعه داده شده‌اند، بالاترین رتبه را از آن خود کرده است. بسته الحاقی Astorias of the Abyss بازی دارک سولز با امتیاز متای ۸۹ در رتبه دوم قرار می‌گیرد. پس از آن بسته الحاقی The Old Hunters بازی بلادبورن با امتیاز ۸۷ در رتبه سوم قرار می‌گیرد. مابقی دی‌ال‌سی‌هایی که توسط این استودیو ساخته شده و نمرات‌شان را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

بسته الحاقی Crown of the Sunken King بازی دارک سولز ۲ – نمره متاکریتیک: ۸۲

بسته الحاقی Crown of the Old Iron King بازی دارک سولز ۲ – نمره متاکریتیک: ۷۹

بسته الحاقی Crown of the Ivory King بازی دارک سولز ۲ – نمره متاکریتیک: ۸۲

بسته الحاقی Ashes of Ariandel بازی دارک سولز ۳ – نمره متاکریتیک: ۷۱

بسته الحاقی The Ringed City بازی دارک سولز ۳ – نمره متاکریتیک: ۸۲

بازی الدن رینگ بر اساس ۹۳ نقدِ ثبت شده در وب‌سایت متاکریتیک موفق به کسب امتیاز ۹۶ شده است. این بازی در حال حاضر برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی در دسترس است.

