نسخه سالگرد ۲۰ سالگی Beyond Good & Evil معرفی شد؛ تریلر آن را ببینید

این بازی یکی از تحسین شده‌ترین آثار یوبی‌سافت است که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. داستان بازی در مورد شخصیتی به نام جید (Jade) است که یک گزارشگر محسوب می‌شود که برای کشف یک توطئه بیگانه تلاش می‌کند. در حالی که این بازی فروش خوبی نداشت، به یک بازی کالت تبدیل شد و در سال ۲۰۱۱ یک ریمستر HD نیز از آن عرضه شد. اکنون، یوبی‌سافت و Limited Run Games تایید کرده‌اند که نسخه جدید بازی در مقایسه با نسخه HD قبلی با چندین ارتقاء عرضه خواهد شد.

گیمر‌ها می‌توانند Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition را تا رزولوشن ۴K و فریم ریت ۶۰ بازی کنند. در کنار بهبودهای گرافیکی اضافاتی مانند سیستم ذخیره خودکار، امکان رد کردن صحنه‌های سینمایی، موسیقی‌های جدید، محتوای گنج‌یابی جدید با محوریت گذشته جید و کنترل‌های بهبود یافته نیز به این بازسازی اضافه شده است. این نسخه همچنین با محتوای جدیدی از جمله حالت Speedrun، گالری ویژه سالگرد و اچیومنت‌های بیشتر همراه خواهد بود. در حالی که بازی به صورت دیجیتالی فروخته می‌شود، Limited Run Games نسخه فیزیکی Collector’s Edition را نیز به فروش می‌رساند که می‌توان آن را از ۱۲ جولای (۲۲ تیر) پیش‌سفارش کرد.

در حالی که بازی Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition یک خبر عالی برای طرفداران این مجموعه است، اما بسیاری از اینکه هیچ خبری از Beyond Good and Evil 2 در دسترس نیست، ناامید هستند. این بازی در مراسم E3 2017 معرفی شد و خبر خاصی از آن نبود تا گزارش‌هایی مبنی بر اینکه بازی در حال توسعه است، به گوش رسید.

هرچند این بازی به احتمال زیاد روند توسعه مناسبی را طی نمی‌کند و فعلا نیز تاریخ انتشاری ندارد. حداقل طرفداران می‌توانند نسخه‌ی سالگرد بازی اول سری را در ۵ خرداد روی پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی تجربه کنند.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته نسخه سالگرد ۲۰ سالگی Beyond Good & Evil معرفی شد؛ تریلر آن را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala