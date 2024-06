کوسه جان بازیگر دزدان دریایی کارائیب را گرفت

یکی از بازیگران مجموعه فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب بر اساس حمله کوسه از دنیا رفته است.

تامایو پری که سابقه حضور در مجموعه فیلم‌های Pirates of the Caribbean را در کارنامه خودش دارد، بر اثر حمله کوسه در هاوایی از دنیا رفته است. این بازیگر همچنین به خاطر حضور در فیلم سینمایی Blue Crush و سریال Hawaii Five-0 شناخته می‌شود و در هنگام موج‌سواری در ساحل Malaekahana در جزیره اوآهو در هاوایی درگذشت.

سرویس اورژانس محلی بیان کرده که آن‌ها در ساعت ۱ بعدازظهر روز یکشنبه تماسی مبنی بر اینکه فردی به طور مرگبار توسط کوسه مجروح شده دریافت کردند و از یک جت اسکی برای بیرون آوردن جسد تامایو پری از داخل اقیانوس استفاده کردند. سرپرست موقت سازمان ایمنی اقیانوسی هونولولو در کنفرانسی مطبوعاتی بیان کرده که تامایو پری یک موج‌سوار و غریق نجات حرفه‌ای بوده که همه او را دوست داشتند و در سراسر ساحل شمالی اوآهو شناخته شده بود.

در چهارمین فیلم «دزدان دریایی کارائیب» به نام Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides با بازی جانی دپ و پنه‌لوپه کروز، تامایو پری نقش یکی از دزدان دریایی را بازی می‌کرده است. او همچنین در فیلم موج‌سواری The Big Bounce با هنرنمایی اوون ویلسون به عنوان بدلکار فعالیت داشته است، فیلمی که اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته المور لئونارد است.

