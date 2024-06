شاون لیدن (Shawn Layden)، رئیس سابق Playstation معتقد است که نتفلیکس بازی‌ها در طول عمر او رخ نخواهد داد.

در سال ۲۰۱۹ استریم بازی‌ها در حال همه‌گیر شدن بود. گوگل با معرفی Stadia سر و صدای زیادی را در حوزه استریم بازی ایجاد کرد، اما در نهایت با شکست مواجه شد و در اوایل سال ۲۰۲۳ به کار خود پایان داد. همچنین مایکروسافت استریم را با سرویس xCloud پیش برد و با اشتراک Game Pass خود، آن را در یک بسته مناسب و مدیریت شده قرار داد. سونی سال‌ها پیش پس از خرید Gaikai، استریم را ارائه نمود و این سرویس را به PlayStation Now تبدیل کرد و سپس آن را به PS Plus Premium توسعه داد. شرکت Nvidia نیز با سرویس GeForce Now بر بازار استریم ابری بازی‌های PC تسلط داشته است.

علیرغم تلاش‌های بزرگ و گسترده برخی از بزرگ‌ترین بزرگترین‌ کمپانی‌ها، استریم بازی هنوز طبق برنامه پیشرفت نکرده است. گوگل در سال ۲۰۲۳ استیدیا را تعطیل کرد. از سوی دیگر، هر دو گزینه استریم xCloud و PS Plus بیشتر برای از بازی‌ها استفاده می‌شوند و نه به عنوان راه اصلی برای اجرای جلسات طولانی. به گفته رئیس سابق پلی استیشن، انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد. او بعید می‌داند که نتفلیکس بازی‌ها به این زودی‌ها رخ دهد و چهره بازی را برای همیشه تغییر دهد.

آقای لیدن در مصاحبه‌ای با IGN، در مورد استریم و اینکه چگونه این فناوری تا تبدیل شدن به مدل غالب در بازی فاصله دارد، صحبت کرده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا استریم بازی‌ها می‌توانند جایگزین کنسول‌ها شوند، اظهار داشت:

فکر می‌کنم در طول عمر من این اتفاق رخ نخواهد داد. فکر می‌کنم یکی از مواردی که گسترش پلتفرم‌های استریم بازی را کاهش می‌دهد، نبود زیرساخت‌های مناسب در اینترنت است. اگر در توکیو، سئول یا استکهلم زندگی می‌کنید، اکنون می‌توانید یک مبارزه زنده در استریم بازی داشته باشید. اگر در استاکتون، مونسی، ایندیانا، یا حتی لندن انگلستان زندگی می‌کنید، نمی‌توانید تجربه استریم داشته باشید. در واقع گسترش استریم بازی‌ها به دلیل نداشتن زیرساخت برای ارائه آن محدود شده و این نکته اول است. نکته دوم این است که وقتی در مورد بازی‌های ابری صحبت می‌کنید، دو جنبه از آن وجود دارد. یک جنبه بخش ابری به عنوان یک دستگاه ارائه، استریم بازی از طریق Cloud و بیرون رفتن است. مورد دیگر بازی‌های ابری است که در آن می‌توانید از قدرت CPU و GPU بخش سرور استفاده کنید که قدرتی بیشتر از کنسول شما با قیمتی که می‌توانید بپردازید، به شما ارائه می‌دهد. این مورد نیز جالب است که اگر سرور را وادار کنیم کارهای سنگین را بیشتر انجام دهد، کاری را ارائه دهیم که فناوری فعلی یا حتی نسل بعدی قادر به انجام آن نباشد و شاید ایده‌های جالب‌تری در مورد آن به دست آوریم. من فکر نمی‌کنم که نتفلکیس بازی‌ها به این زودی‌ها و با موفقیت اتفاق بیفتد.