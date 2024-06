شبکه HBO وظیفه ساخت سریال Harry Potter را بر عهده گرفت

به تازگی مشخص شده که کمپانی برادران وارنر وظیفه ساخت و پخش مجموعه تلویزیونی Harry Potter را به شبکه HBO واگذار کرده است.

نخستین‌بار در سال ۲۰۲۳ میلادی شاهد خبری مبنی بر بازسازی Harry Potter این بار در مدیوم تلویزیون و در غالب یک سریال از طریق سرویس استریم مکس بودیم که در آن زمان با واکنش‌های ضد و نقیضی روبرو شد. بازسازی یکی از بهترین مجموعه فیلم‌های فانتزی تاریخ سینما که به لطف نقش آفرینی بازیگرانی تراز اول موفق شده بود تا نه تنها طرفداران سری کتاب‌های جی. کی. رولینگ را راضی نگه دارد، بلکه در جذب مخاطبین جدید نیز بسیار موفق عمل کرد.

با وجود تمام انتقادات و نگرانی اما کمپانی برادران وارنر برای ساخت سریال هری پاتر عزم خود را جزم کرده و حال طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، وظیفه ساخت و پخش این بازسازی/اقتباس جدید از سرویس استریم مکس به شبکه HBO منتقل شده است. این شبکه طی سال‌های اخیر با ساخت آثاری باکیفیت و ارزشمند نظیر The Last of Us، Game of Thrones و House of the Dragon نشان داده که می‌تواند گزینه‌ای ایده‌آل برای تولید اقتباس‌های پرهزینه و جاه‌طلبانه باشد. همچنین می‌دانیم که پخش و تولید پیش درآمد IT به نام Welcome to Derry نیز به واسطه HBO انجام خواهد شد.

البته که کیسی بلویز، رئیس HBO و Max Content اعلام کرده که محصولات ساخته شده در نهایت به صورت همزمان توسط سرویس استریم مکس و شبکه HBO پخش خواهد شد تا کاربران هرطوری که تمایل دارند، به تماشای آثار پیش روی آن‌ها بپردازند. در این بین سریال‌های Dune: Prophecy و The Penguin به دلیل قراردادهای از پیش ثبت شده، همچنان به صورت اختصاصی از سرویس مکس منتشر خواهند شد.

در نهایت نیز نام سازندگان نهایی سریال Harry Potter اعلام شده که فرانچسکا گاردینر به صورت رسمی وظیفه شورانری و نویسندگی این مجموعه را بر عهده گرفته و در کنار وی مارک مایلود کارگردانی قسمت‌هایی از آن را انجام خواهد داد. اسامی نام برده شده در تولید آثاری نظیر His Dark Materials و Succession نقش داشته‌اند. انتظار می‌رود که با نظارت مستقیم جی. کی. رولینگ، این اقتباس جدید جنبه‌های دیده نشده‌ای از کتاب را به معرض نمایش گذاشته و به لطف ماهیت تلویزیونی‌، بیش از پیش بر شخصیت پردازی و نمایش وقایع مهم تمرکز داشته باشد.

فصل نخست مجموعه تلویزیونی Harry Potter برای پخش در سال ۲۰۲۶ میلادی برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک