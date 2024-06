رونمایی از بازیگران والدین شرلوک هلمز در سریال Young Sherlock

در حالی که همگان منتظر رونمایی از فیلم سوم شرلوک هلمز گای ریچی بوده‌اند اما سریال پیش درآمدی به نام Young Sherlock در دست ساخت قرار گرفته است.

شرلوک هلمز یکی از محبوب‌ترین و شناخته شده‌ترین کاراگاهان رمان‌های جنایی به شمار می‌رود که سابقه‌ای طولانی در سینما و تلویزیون داشته است. شخصیتی که گای ریچی جلوه متفاوتی از آن را با نقش آفرینی رابرت داونی جونیور طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ میلادی به ارمغان آورد و از آن زمان تا به امروز طرفدارانش خواستار تکمیل این مجموعه در غالب یک ۳گانه بوده‌اند. خواسته‌ای که اگرچه نتیجه مثبتی نداشته اما گای ریچی در اقدامی غیرمنتظره دست به کار شده تا دوران جوانی این کاراگاه نمادین را در مجموعه تلویزیونی Young Sherlock به تصویر بکشد؛ اثری که از هیرو فاینز-تیفین به عنوان بازیگر نقش اصلی بهره برده است.

حال در تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری ددلاین، از بازیگران والدین شرلوک هلمز رونمایی شده است. جوزف فاینز و ناتاشا مک‌الهون به ترتیب ایفای نقش شخصیت‌های سیلاس و کوردلیا را بر عهده خواهند داشت. آن‌ها در گذشته سابقه حضور در پروژه‌هایی نظیر Camelot و Halo را داشته و بازیگرانی کارکشته و حرفه‌ای به شمار می‌روند که می‌توانند جلوه دیده نشده‌ای از زندگی شرلوک هلمز جوان را به معرض نمایش بگذارند که تاکنون در هیچ مدیومی از سرگرمی به نمایش در نیامده است.

گای ریچی اخیراً به کارگردان پرمشغله‌ای تبدیل شده که هر ساله پروژه‌های مختلفی را برای طرفدارانش به ارمغان می‌آورد. کارگردان و نویسنده‌ای که در کنار همکاری با کمپانی آمازون برای ساخت این سریال پیش درآمد، پروژه‌های دیگری نظیر Wife and Dog و In the Grey را نیز در دست تولید دارد. باید اشاره کرد که فیلم In the Grey از بازیگرانی نظیر جیک جیلنهال، هنری کویل و ایزا گونزالس بهره می‌برد.

در حال حاضر تاریخ پخشی برای مجموعه تلویزیونی Young Sherlock از سوی کمپانی آمازون اعلام نشده است.

