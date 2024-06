۳۹ عنوان جدید به Atari: 50th Anniversary اضافه می‌شوند

شرکت Atari در اطلاعیه‌ای خبر از اضافه شدن ۳۹ عنوان کلاسیک این شرکت به Atari: 50th Anniversary داد. این ۳۹ بازی در قالب دو خط زمانی کالکشن اضافه می‌شوند. نخستین خط زمانی که The Wider World of Atari نام دارد شامل ۱۹ بازی و ۸ ویدیو درباره تیم Atari است. The First Console War دیگر خط […]