فروش بازی A Way Out از ۹ میلیون نسخه عبور کرد

طبق اعلام استودیوی Hazelight، بازی اکشن ماجراجویی کواپ محور A Way Out از زمان انتشار در سال ۲۰۱۸ تا به حال بیش از ۹ میلیون نسخه فروخته است. بازی A Way Out که در سال ۱۹۷۲ جریان دارد، داستان دو شخصیت به نام‌های وینسنت و لئو را روایت می‌کند که با همکاری با یکدیگر از […]