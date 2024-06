آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Furiosa تا The Boy and the Heron

این آخر هفته قرار است به معرفی انیمه سینمایی The Boy and the Heron، فیلم اکشن Furiosa: A Mad Max Saga و فیلم جدید جسیکا آلبا بپردازیم.

جورج میلر از جمله فیلمسازان برجسته دنیای سینما به شمار می‌رود که تاکنون آثار سینمایی بسیار جذاب و تماشایی‌ای را ساخته است اما این فیلمساز بیشتر به‌خاطر ساخت فرنچایز «مد مکس» شهرت دارد، فرنچایزی که تاکنون چهار فیلم از آن ساخته شده و پنجمین فیلم آن تحت عنوان فیلم Furiosa: A Mad Max Saga در سال جاری میلادی به روی پرده سینماها آمده است و در ادامه بیشتر از آن خواهیم گفت.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» به سراغ معرفی جدیدترین فیلم جسیکا آلبا می‌رویم، فیلمی اکشن که فیلم Trigger Warning نام دارد. در پایان نیز از جدیدترین ساخته هایائو میازاکی یعنی انیمه سینمایی The Boy and the Heron خواهیم گفت.

فیلم Furiosa: A Mad Max Saga

انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

Furiosa: A Mad Max Saga, The Boy and the Heron, Trigger Warning

منبع متن: gamefa