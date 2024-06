مدیر استودیو From Software: علاقه‌ای برای ساخت فیلم Elden Ring وجود دارد

مدیر استودیو From Software در مصاحبه تازه خود به علاقه برای ساخت فیلم سینمایی از بازی Elden Ring اشاره کرده است. بازی فانتزی و RPG «الدن رینگ» در دنیایی به نام The Lands Between جریان دارد، دنیایی که توسط همکاری با نویسنده سریال Game of Thrones یعنی جورج آر آر مارتین خلق شده است. این […]

علی محمدپناه ۱۰:۴۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷