سریال محبوب و مورد انتظار House of the Dragon یا خاندان اژدها که اسپین‌آفی بر سریال بازی تاج و تخت می‌باشد، پس از یک سال و نیم فاصله نسبت به فصل اول منتشر شد.

به طور قطع سریال House of the Dragon مورد انتظارترین سریال سال ۲۰۲۴ بوده است. سریالی که پس از فصل اولی موفق حال پس از یک سال و نیم وقفه بار دیگر تمام توجهات را در سراسر دنیا به خود جلب کرده تا باز هم شاهد دنیای خیالی و فانتزی این سریال اما این بار به مدت هشت قسمت باشیم. سریال در فصل اول با وجود ریسک‌های فراوان عملکردی موفق داشت. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های این سریال تغییر برخی بازیگران نقش‌های اصلی در میانه فصل اول بود که از پس آن به خوبی برآمد.

در شروع فصل دوم اما بر خلاف فصل اول خبری از پرش زمانی چندین ساله و طولانی نبوده و فصل دوم سریال House of the Dragon درست پس از اتفاقات پایان فصل اول روایت می‌شود. در پایان فصل اول شاهد اتفاقی بسیار مهم و تأثیرگذار در ادامه راه سریال بودیم. ایموند تارگرین همراه با اژدهای غول‌پیکر خود یعنی ویگار، شاهزاده لوک ولاریون را به همراه اژدهایش به دو نیم تقسیم کرد تا این اتفاق شروعی باشد بر تمام درگیری‌ها، کینه‌ها و دشمنی‌ها. اما با شروع فصل دوم اولین تغییری که در همان ابتدا می‌توان متوجه آن شد، تفاوت تیتراژ ابتدایی سریال با فصل اول است. در فصل اول بیشتر شاهد چیزی شبیه به رد خون شخصیت‌ها بودیم اما در تیتراژ فصل دوم با تاریخچه وستروس و حکومت تارگرین‌ها بر آن روبرو هستیم. تیتراژی که نکات بسیاری دارد که نمی‌توان به همه آن‌ها اشاره کرد اما یک بخش مهم آن به پایان تیتراژ مربوط می‌شود که اگان را بر تخت آهنین و رینیرا را بر تخت دراگون استون به تصویر می‌کشد.

منبع متن: gamefa